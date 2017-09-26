Суд відклав до 3 жовтня розгляд справи щодо заворушень біля ВР 31 серпня 2015 року

Шевченківський районний суд Києва відклав до 3 жовтня розгляд кримінального провадження за обвинуваченням Сергія Крайняка та Ігоря Гуменюка у скоєнні терористичного акту під час мітингу біля Верховної Ради 31 серпня 2015 року.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення виніс суддя у справі Віталій Циктіч у зв’язку із неявкою на засідання двох захисників обвинуваченого Крайняка.

“Враховуючи те, що участь захисників у розгляді справи зазначеної категорії є обов’язковою, відсутність захисників Заруцького та Попика перешкоджає продовженню судового розгляду, суд відкладає розгляд. Дата нами була узгоджена раніше — 3 жовтня 11.00”, - сказав він.

На засіданні суддя Циктіч повідомив, що один захисник Крайняка відсутній у зв’язку з участю в іншій справі, а інший перебуває у відрядженні.

Як повідомив журналістам адвокат іншого обвинуваченого Гуменюка Олександр Свиридовський, сьогодні у суді планувалося розпочати розгляд справи по суті.

Як повідомляв УНІАН, 11 вересня судове засідання з розгляду справи проти Гуменюка та Крайняка було перенесено на 26 вересня через неявку одного із присяжних, який захворів.

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Довідка УНІАН. 31 серпня 2015 року після ухвалення в першому читанні змін до Конституції в частині децентралізації біля Верховної Ради відбулися масові заворушення. Тоді агресивно налаштовані учасники мітингу почали штурмувати парламент, жбурляти бруківку, димові шашки. Також було кинуто бойову гранату.

Загинули четверо бійців Нацгвардії. Ще близько 150 людей постраждали.

За підозрою в застосуванні гранати тоді затримали колишнього бійця батальйону спецпризначення "Січ" МВС України Гуменюка. Пізніше було затримано бійця добровольчого батальйону "Карпатська Січ" Крайняка.

Підозри у кримінальному провадженні щодо подій 31 серпня були оголошені членам партії «Свобода» Юрію Сиротюку, Едуарду Леонову, Ігорю Швайці та іншим.