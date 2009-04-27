Німеччина і Польща закликають ЄС помирити Ющенка і Тимошенко

Німеччина і Польща закликали Євросоюз допомогти Україні подолати внутрішньополітичну кризу.

Про це, як передає ІТАР-ТАСС, йдеться у спільному зверненні керівника МЗС Німеччини Франка-Вальтера ШТАЙНМАЙЄРА і міністра закордонних справ Польщі Радослава СІКОРСЬКОГО, яке вони озвучили сьогодні на засіданні Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ.

З такою пропозицією європейські політики виступають вперше, оскільки раніше вони називали політичні розбрати в Києві "внутрішньою справою України".

Німеччина і Польща пропонують ЄС взяти участь в примиренні Юлії ТИМОШЕНКО і Віктора ЮЩЕНКА, щоб створити умови для надання Україні "європейської економічної і фінансової допомоги" для запобігання колапсу національної економіки цієї країни.