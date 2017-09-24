Український посол звинуватив відомого австрійського підприємця у підтримці російської агресії проти України

Посол України в Австрії Олександр Щерба звинуватив відомого австрійського підприємця Ганса-Петера Хазельштайнера у підтримці російської агресії проти України. Про це посол написав на своїй сторінці у Facebook.

«21 вересня відомий австрійський підприємець Ганс-Петер Хазельштайнер у своєму інтерв'ю газеті "Die Presse", по суті, підтримав путінську агресію в Україні», - зазначив Щерба.

Посол повідомив, що 23 вересня газета опублікувала його відповідь.

«Будівельний магнат Ханс-Петер Хазельштайнер зробив у своєму інтерв’ю кілька заяв, які я як посол не можу залишити без коментаря. Зокрема, слова про те, що санкції проти Росії неефективні, направлені «проти не тих» та відповідають лише американським інтересам – принаймні дивні», - написав Щерба.

На переконання посла, після анексії Криму, після приходу путінських «зелених чоловічків» на Донбас і, як наслідок, війни, після десяти тисяч смертей та після руйнації системи безпеки в Європі, від європейця можна було б очікувати більшого розуміння щодо цілей та причин санкцій.

Щерба наголосив, що санкції проти Росії є ефективними.

«Санкції – один із двох факторів, які стоять між мирним повсякденням європейського життя і великодержавним безумством Путіна. Другий фактор – це готовність тисяч українців ризикувати собою, аби Путін не розчавив українську свободу. Якби не ці люди і якби не санкції – путінські танки стояли б набагато ближче до Європи, ніж зараз», - зазначив він.

На переконання посла, «санкції – це єдина риска між добром і злом, яку провів Захід після того, як Росія брутально розтоптала всі свої міжнародні зобов’язання та розв’язала цю частково відкриту, а частково приховану війну проти України…»

«Від санкцій страждають ті, хто причетний до ухвалення та реалізації немислимих рішень Путіна. Принаймні, тільки ці прізвища ви знайдете в санкційних списках ЄС», - додав Щерба.

Крім того, посол наголосив на неприпустимості виправдання анексії Криму.

«Цей протягом лічених тижнів проведений загарбницький акт був нічим іншим, ніж окупацією в найгірших традиціях середини 20 сторіччя. Де-де, а в Австрії це має бути особливо очевидним», - зазначив Щерба.