Росія не пустила українських консулів і лікарів до викраденого ФСБшниками Гриба

В Російській Федерації сьогодні не дали дозволу українським консулам відвідати 19-річного громадянина України Павла Гриба.

Про це у коментарі УНІАН сказала речник МЗС Мар’яна Беца.

"Ми другий раз просили допуск консулів на 27 вересня. Ми зверталися до Слідчого управління ФСБ Росії в Краснодарському краї з проханням дозволити нашим консулам зустрітися, але станом на зараз відповіді ми від них не отримали, тобто, фактично, дозволу на зустріч немає", - заявила речник МЗС.

"Ми також не отримали дозвіл на обстеження його українськими лікарями", - додала вона.

Також вона нагадала, що перший раз консули змогли побачитися з 19-річним українцем 18 вересня. Консулам вдалося передати речі першої потреби, але тоді не вдалося передати ліки, бо на це потрібен спеціальний дозвіл.

"І російські лікарі нібито його обстежували, але у нас також немає жодної інформації, що саме з ним робили, які аналізи, які висновки, і скоріше за все, це було зроблено, на нашу думку, з метою зняти питання щодо обстеження Гриба українськими лікарями", - сказала Беца.

Дипломат уточнила, що "станом на цей час у нас немає інформації, що в нього взагалі є якісь ліки". "Чи дають йому ліки зараз, у нас інформації немає", - додала вона.

Як повідомляв УНІАН, 28 серпня член громадської ради Держприкордонслужби України Ігор Гриб заявив про зникнення свого 19-річного сина. За його словами, 24 серпня хлопець поїхав до білоруського Гомеля на зустріч з дівчиною, з якою познайомився і спілкувався тільки в соціальних мережах. Дівчина ж повинна була приїхати на зустріч з Росії.

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Гриб-старший сказав, що Павло мав повернутися того ж дня. Коли цього не сталося, батько поїхав на пошуки сина до Гомеля. У Гомелі він з'ясував, що Павло перебуває в розшуку за ст. 205 Кримінального кодексу РФ (терористичний акт), а ініціатором розшуку є ФСБ РФ по Краснодарському краю (Сочі).

2 вересня батько 19-річного українця звернувся до Європейського суду з прав людини із заявою відповідно до статті 34 (індивідуальні заяви) Європейської конвенції з прав людини. Його адвокатом буде захисник з Києва Євгенія Закревська.

7 вересня стало відомо, що Павла утримують у слідчому ізоляторі № 5 в Краснодарі.

В МЗС України заявляли, що українські консули і адвокат не можуть отримати доступ до юнака. 11 вересня адвокат Андрій Сабінін провів з ним зустріч.

11 вересня у ЄСПЛ вирішили призупинити розгляд відповідно до правила 39 регламенту Європейського суду з прав людини (Тимчасові заходи). Зокрема, суд вирішив звернутися із запитом до уряду Російської Федерації, аби отримати медичні документи стосовно поточного стану здоров'я Павла Гриба, щодо лікування затриманого українця та медичного обслуговування, яке він отримує у слідчому ізоляторі.

13 вересня суд у Краснодарі постановив заарештувати Павла до 17 жовтня.