Україна внесе проект резолюції по миротворцях, погоджений з іноземними партнерами - Клімкін

Україна запропонує проект резолюції Ради безпеки ООН щодо миротворчої місії на Донбасі, коли погоджує позицію з іноземними партнерами. Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін в ефірі "Свободи слова" на каналі ICTV.

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"Щодо російської резолюції нічого не почалося, окрім формальних консультацій, і то один раунд - щоб просто зреагувати. Ми на цей гачок ми не попадемся. Спочатку - спільна позиція з "великою сімкою", з ЄС, Китай теж важливий... Тільки потім ми підемо з нашої резолюцією", - заявив він.

"Але це буде загальна, а не тільки наша резолюція", - додав міністр.

Відповідаючи на питання, Він уточнив, що українська сторона має проект резолюції, і він узгоджений з друзями України.

"Ми внесемо її саме в той момент, коли у нас буде спільна позиція не тільки з нашими друзями, але і з усіма основними гравцями. І коли Росія не зможе на 100% почати гру, як завжди вона робить, по створенню умов для ослаблення мандата місії", - пояснив дипломат.

Він підкреслив, що не може бути ослаблення мандату миротворців.

Крім того, глава МЗС України зазначив, що перша резолюція, яку затвердить РБ ООН, технічної і не буде передбачати мандат всієї місії.

"Після цієї резолюції або паралельно з нею... буде місія, яку генеральний секретар ООН направить, щоб зрозуміти, які кошти і сили і в часових рамках, і щодо організації процесу реально потрібні", - розповів міністр.

Він нагадав, що Україна подала свої пропозиції ще на початку 2015 року.

"У чому полягає трюк зараз. Якщо б ми внесли будь проект резолюції, навіть найкращий, підкреслю: навіть не щодо мандата, а технічною. Росія почала б відразу грати сама або за рахунок своїх друзів, намагаючись їх якось зблизити", - сказав Клімкін.

При цьому він додав, що таким чином РФ намагалася висувати свої умови введення миротворчої місії, які неприйнятні для України.

Як повідомляв УНІАН, 22 серпня президент України Петро Порошенко заявив, що має намір у вересні представити на Генасамблеї ООН ідею про розгортання миротворчої місії на Донбасі. 5 вересня Путін заявив, що згоден на розміщення миротворців ООН тільки на лінії розмежування на Донбасі для забезпечення безпеки спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. При цьому він зазначив, що це питання не може бути вирішено без прямого контакту з представниками проросійських бойовиків на Донбасі.

Після цього Росія направила керівництву ООН проект резолюції про розміщення миротворців на Донбасі.

У свою чергу 7 вересня Порошенко наголосив, що миротворці ООН мають бути розміщені на всій тимчасово окупованій території, включаючи неконтрольовану ділянку українсько-російського кордону.

8 вересня міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров уточнив слова Путіна про миротворців на лінії розмежування на Донбасі.

«Це не сили ООН, це саме місія зі сприяння охороні спостерігачів ОБСЄ. Вона перебуваю в повній відповідності з логікою Мінських домовленостей», - сказав Лавров. 20 вересня Порошенко заявляє, що в миротворчій місії ООН на Донбасі немає місця для представників агресора.