Нардеп заявила про спроби "перерозподілу посад" після інциденту в Калинівці

Події на військових складах в Калинівці не мають використовуватися для з’ясування політичних стосунків та розподілу вищих керівних посад.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала голова підкомітету з питань безпеки державних інформаційних систем Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони Ірина Фріз.

"Ми в черговий раз зіткнулися з системною проблемою, що актуальна для держави ще з 2003 року: невідповідність розмірів військових арсеналів умовам їх інфраструктурного обладнання та забезпечення фізичної та пожежної безпеки. Переконана, що цей інцидент в першу чергу має призвести до негайної модернізації арсеналів", - наголосила вона.

Фріз пропонує невідкладно розглянути питання безпечного зберігання боєприпасів.

"Якщо це буде зроблено і умови збергігання відповідатимуть стандартам країн НАТО, їх інженерне обладнання буде таким же, як в країнах-членах Альянсу, нас не очікуватиме чергове здивовування від будь-яких вибухів на нашій території. Україна веде війну за суверенітет та незалежність. І, на мій погляд, в цей момент хитати державу зсередини з метою посилити свій політичний вплив чи перерозподілити посади, - дуже небезпечна поведінка", - наголосила народний депутат.