Тимошенко пробігла 12 кілометрів та готується до марафону у Мюнхені (відео)

Лідерка партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко пробігла 12 кілометрів. Відповідне відео у Facebook опублікувала Марина Сорока.

Крім того, вона зазначила, що політик готується взяти участь у марафоні, який пройде 8 жовтня у Мюнхені. Свою пробіжку політик розпочала о 7:00.

Відомо, що дистанцію Тимошенко подолала за 1 годину та 18 хвилин.