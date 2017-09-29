Тимошенко пробігла 12 кілометрів та готується до марафону у Мюнхені (відео)
11:06, 29 вересня 2017Політика
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Політик готується взяти участь у марафоні, який пройде 8 жовтня.
Тимошенко почала пробіжку о 7:00 / скріншот
Лідерка партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко пробігла 12 кілометрів. Відповідне відео у Facebook опублікувала Марина Сорока.
Крім того, вона зазначила, що політик готується взяти участь у марафоні, який пройде 8 жовтня у Мюнхені. Свою пробіжку політик розпочала о 7:00.
Відомо, що дистанцію Тимошенко подолала за 1 годину та 18 хвилин.
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