ГПУ запідозрила нардепа в ухилянні від сплати податків

Генеральна прокуратура України здійснює досудове розслідування за фактом вчинення одним із народних депутатів України кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.212 КК України "Ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів)".

Про це йдеться в ухвалі Печерського районного суду міста Києва від 15 вересня, якою задоволено клопотання прокурорів про тимчасовий доступ до речей.

"Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000002703 від 19.08.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.212 КК України", - зазначається в ухвалі.

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За версією слідства, депутат Верховної ради України восьмого скликання подав до Національного агентства з питань запобігання корупції щорічну електронну декларацію за 2015 рік, у якій задекларував, зокрема, готівкові кошти у сумі 1 077 000 доларів США та 2 750 000 гривень. Крім того депутат зазначив у електронній декларації право приватної власності на 6 земельних ділянок, твір мистецтва, дві мисливські рушниці виробництва Benelli. Однак зазначається, що, за даними Державної фіскальної служби України, доходи депутата за період з 1998 до 2015 року, з яких сплачено податки та інші обов’язкові платежі, становили лише 3 417 712,5 грн.

В ухвалі Печерського райсуду не вказане ім'я народного депутата, однак інформація про задекларовані кошти та цінне майно співпадають з інформацією, яка зазначена у декларації позафракційного народного депутата України Івана Балоги за 2015 рік.

За рішенням суду, слідчі можуть вилучити, зокрема, всі декларації депутата за 2015 та 2016 роки. "Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів", - зазначається в ухвалі.