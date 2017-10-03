Рада сьогодні продовжить розгляд судової реформи та планує перейти до пенсійної (наживо)

Сьогодні Верховна Рада продовжить розгляд у другому читанні президентського законопроекту про внесення змін до Господарського і Цивільного процесуальних кодексів України, Кодексу адміністративного судочинства та інших законодавчих актів (№6232).

Як передає кореспондент УНІАН, розгляд законопроектів щодо пенсійної реформи передбачається третім і четвертим пунктами порядку денного роботи парламенту на сьогодні.

Також планується розглянути ще два законопроекти, які стосуються змін до Митного і Бюджетного кодексів щодо, зокрема, бюджетних призначень на забезпечення діяльності Конституційного суду України.

Депутати також мають розглянути проект постанови про порядок денний сьомої сесії Верховної Ради.

Водночас у сьогоднішньому порядку денному є також два законопроекти, які стосуються проведення медичної реформи.

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Як повідомляв УНІАН, парламент два пленарних тижні поспіль розглядав поправки до президентського проекту закону про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів (№6232). Загалом до законопроекту подано 4 тис. 383 поправок.

Верховна Рада 13 липня 2017 ухвалила в першому читанні законопроект про пенсійну реформу, в рамках якої уряд планує в жовтні здійснити підвищення пенсій на суму від 200 до 1000 грн для 9 млн пенсіонерів, а також запровадити механізм індексації відповідно до інфляції та зростання зарплат.

Ухвалення пенсійної реформи є однією з умов ключового кредитора України Міжнародного валютного фонду для завершення четвертого перегляду програми співробітництва та отримання п'ятого траншу кредиту, разом із вимогами прискорити приватизацію та показати реальні результати в боротьбі з корупцією.

У Кабінеті міністрів закликали Верховну Раду 3 жовтня ухвалити пенсійну реформу.