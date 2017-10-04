В Раді допускають, що законопроекти по Донбасу винесуть на голосування нардепів вже завтра

Голова Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони Сергій Пашинський не виключає, що законопроекти щодо Донбасу будуть винесені на голосування парламенту вже завтра.

Читайте такожМир на Донбасі досягатиметься через мінські домовленності - законопроект ПорошенкаЯк передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам після засідання комітету, відповідаючи на питання, яка імовірність, що завтра ці два законопроекти можуть бути винесені вже і до сесійної зали парламенту.

“Стовідсоткова імовірність. Це невідкладний закон”, — сказав Пашинський і додав, що законопроекти пропонуватимуться ухвалювати лише в першому читанні.

Він також підкреслив, що від їхнього комітету по цим законопроектам доповідатиме секретар комітету, народний депутат від “Блоку Петра Порошенка” Іван Вінник. Водночас, він не зміг наразі повідомити, хто саме представлятиме цей законопроект і порадив звернутися з цим питанням до Адміністрації президента.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 4 жовтня, у Верховній Раді України зареєстровано президентський проект закону про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях (№7163).

Також у ВР зареєстровано альтернативний до президентського депутатський проект закону про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями (№7163-1).

Його авторами є народні депутати від фракції «Самопоміч» і віце-спікер Оксана Сироїд.

Крім того, в парламенті зареєстровано президентський проект закону про створення необхідних умов для мирного врегулювання ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областей (№7164).