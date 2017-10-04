Україна не несе відповідальності за дії РФ на Донбасі - законопроект про реінтеграцію

16:12, 04 жовтня 2017
Політика
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Президентський законопроект щодо Донбасу містить поняття "окупаційна адміністрація РФ".

Україна не несе відповідальності за протиправні дії Російської Федерації / facebook.com/iryna.gerashchenko

Україна не несе відповідальності за дії Росії як держави агресора на тимчасово окупованих територіях Донбасу. Про це йдеться в президентському законопроекті про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях (№7163).

«Держава Україна не несе відповідальності за протиправні дії Російської Федерації як держави-агресора, її збройних сил, інших військових формувань та окупаційної адміністрації на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях», - йдеться у статті 6-ій законопроекту.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 4 жовтня, у Верховній Раді України зареєстровано президентський проект закону про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях (№7163).

Також у ВР зареєстровано альтернативний до президентського депутатський проект закону про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями (№7163-1).

Його авторами є народні депутати від фракції «Самопоміч» і віце-спікер Оксана Сироїд.

Крім того, в парламенті зареєстровано президентський проект закону про створення необхідних умов для мирного врегулювання ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областей (№7164).

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Новина в сюжеті: Закон про реінтеграцію Донбасу
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