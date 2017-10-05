Волкер говоритиме з Сурковим в Белграді про "відновлення територіальної цілісності України"
Спецпредставник США має намір обговорити із російським колегою, як активізувати виконання Мінських угод.
Представник Державного департаменту США у справах України Курт Волкер проведе зустріч з помічником президента РФ Владиславом Сурковом 7 жовтня в Белграді, щоб обговорити активізацію виконання Мінських угод та відновлення територіальної цілісності України.
Про це Волкер повідомив у Twitter.
«Зустрінусь з російським колегою 7 жовтня в Белграді, щоб обговорити те, як каталізувати імплементації «Мінська» та відновити територіальну цілісність України», - написав він.
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Як повідомляв УНІАН. 16 вересня Волкер заявляв, що у жовтні знову зустрінеться з помічником президента РФ Сурковим.
Волкер 21 серпня у Мінську провів зустріч з Сурковим. За результатами зустрічі Сурков заявив, що Волкер запропонував "свіжі ідеї та новаторські підходи щодо їхньої реалізації" в рамках Мінського процесу.