Волкер говоритиме з Сурковим в Белграді про "відновлення територіальної цілісності України"

Представник Державного департаменту США у справах України Курт Волкер проведе зустріч з помічником президента РФ Владиславом Сурковом 7 жовтня в Белграді, щоб обговорити активізацію виконання Мінських угод та відновлення територіальної цілісності України.

Про це Волкер повідомив у Twitter.

«Зустрінусь з російським колегою 7 жовтня в Белграді, щоб обговорити те, як каталізувати імплементації «Мінська» та відновити територіальну цілісність України», - написав він.

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Як повідомляв УНІАН. 16 вересня Волкер заявляв, що у жовтні знову зустрінеться з помічником президента РФ Сурковим.

Волкер 21 серпня у Мінську провів зустріч з Сурковим. За результатами зустрічі Сурков заявив, що Волкер запропонував "свіжі ідеї та новаторські підходи щодо їхньої реалізації" в рамках Мінського процесу.