Волкер планує ще раз зустрітися з Сурковим

Спеціальний представник Державного департаменту США у справах України Курт Волкер заявляє, що у жовтні знову зустрінеться з помічником президента РФ Владиславом Сурковим.

Читайте такожСША обіцяють не домовлятися з Росією "над головами українців або за спинами європейців"Як передає кореспондент УНІАН, про це Волкер заявив під час виступу на 14-й щорічній міжнародній конференції «Ялтинська європейська стратегія» (YES) сьогодні в Києві.

«Росія захоплює територію своїх сусідів, я маю на увазі Грузію, Україну. Ми маємо тримати очі широко розплющеними», - сказав він.

«Я відвівав лінію конфлікту в Авдіївці. Я поїхав також до Покровська та Краматорська. Я сподіваюсь, що я знову відвідаю місця на українському боці (Донбасу). Що стосується іншого боку розмежування, то тут важче, тому що потрібно домовлятися з тими людьми, тому я зустрічався з паном Сурковим і в жовтні знову буду зустрічатися з ним», - додав Волке