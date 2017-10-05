Засідання Ради досі не відновлено, але Турчинов і деякі лідери фракцій зайшли до сесійної зали
Вхід до президії перегороджений кріслами, але у президії на робочому місці залишається перший заступник голови парламенту Ірина Геращенко.
Засідання Верховної Ради досі не відновлено після перерви, але секретар РНБО Олександр Турчинов та деякі лідери фракцій зайшли до сесійної зали.
Читайте такожСавченко вирвала мікрофон у Турчинова під час засідання Ради (фото)Як передає кореспондент УНІАН, Турчинов перебуває в урядовій ложі.
Голова Верховної Ради Андрій Парубій поки що не зайшов у президію.
Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада на початку вечірнього засідання почала розгляд законопроектів щодо державної політики і забезпечення суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій і Луганській областях.
Це три законопроекти: президентський - №7163 та два депутатських - 7163-1, 7163-2. Авторами одного альтернативних законопроектів є депутати від “Самопомочі”, іншого - депутати від ВО «Свобода».
Пізніше кілька десятків народних депутатів, зокрема від “Самопомочі” та позафракційних, зібралися в президії парламенту та біля трибуни і намагалися блокувати роботу.
Так, депутати від “Самопомочі” Єгор Соболєв та Вікторія Войцицька, коли голови ВР не було на його робочому місці, почали викручувати мікрофони з його робочого місця.
Парубій повернувся до свого робочого місця, але його не пускали. Біля президії відбулась штовханина.
Також позафракційний депутат Надія Савченко вирвала мікрофон у Турчинова, коли він говорив про спроби заблокувати роботу парламенту і його рішення щодо визнання Росії агресором.
Після цього Парубій оголосив перерву у засіданні Верховної Ради і закликав лідерів фракцій зібратися на нараду.