Комітет ВР з нацбезпеки сьогодні розгляне законопроект про реінтеграцію Донбасу

Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки та оборони сьогодні розгляне законопроект про реінтеграцію Донбасу.

Про це заявив секретар комітету, депутат від фракції «Блок Петра Порошенка» Іван Вінник в ефірі телеканалу «112 Україна».

«У нас два великих блоки питань: перше – Калинівка і друге – це питання, яке називається на загал «реінтеграція Донбасу». Сьогодні комітет розгляне законопроект президента України про відновлення суверенітету та територіальної цілісності в окремих районах Донецької та Луганської областей. В 14.30 розпочинається засідання, приходьте, все побачите», - сказав він.

«В сесійній залі, я думаю, буде доповідати по ньому секретар РНБО Олександр Турчинов, на комітеті, якщо Адміністрація президента не делегує людину, доповідати по ньому буду я», - додав Вінник.

Як повідомляв УНІАН, напередодні голова Комітету Верховної Ради України у закордонних справах Ганна Гопко заявила, що президент має зареєструвати в парламенті законопроект про реінтеграцію Донбасу 4 жовтня, а розглядатися в сесійній залі він може вже в четвер, 5 жовтня.

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2 жовтня представник президента України у Верховній Раді, народний депутат Ірина Луценко заявила, що законопроект щодо реінтеграції Донбасу буде внесено у парламент 5 жовтня.

При цьому вона наголосила, що не варто цей законопроект називати законопроектом про реінтеграцію Донбасу.

“Ми називаємо його робочою назвою — стратегія з відновлення територіальної цілісності України, звільнення Донбасу”, - підкреслила вона.

Луценко повідомила, що в законопроекті визначено дії на Донбасі не як АТО, а “самооборона держави, що дає можливість вводити війська, застосовувати збройні формування в будь-який період на невизначений термін доти, доки та самооборона буде відбуватися”.

За її словами, законопроектом також передбачається надати президенту через розгляд ВР повноваження “вводити війська, можливість введення надзвичайного стану, військового стану”.

Водночас представник президента відмовилася повідомити, як в законопроекті виписано питання введення миротворчої місії.