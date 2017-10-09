Проведення засідання ПА НАТО в Києві є сигналом підтримки у боротьбі за суверенітет - Порошенко

Президент України Петро Порошенко назвав заплановане проведення засідання Парламентської асамблеї НАТО у 2020 році в Києві потужним сигналом підтримки від країн Альянсу у боротьбі за суверенітет України. Про це Порошенко повідомив у Twitter.

«Весною 2020 року Україна прийматиме Парламентську асамблею НАТО. Для нас це вкрай потужний сигнал від країн Альянсу солідарності і підтримки у боротьбі за суверенітет і територіальну цілісність», - наголосив він.

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Як повідомляв УНІАН, 8 жовтня перший заступник голови Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання конфлікту на Донбасі Ірина Геращенко заявила, що в 2020 році вперше в Україні відбудеться Парламентська асамблея НАТО.

Парламентська асамблея НАТО заснована у 1955 році і служить консультативним міжпарламентським органом Північноатлантичного альянсу. Її головою є Майк Тернер (США).

Пленарні сесії асамблеї відбуваються двічі на рік. Зустрічі проходять на почерговій основі в країнах-членах НАТО.