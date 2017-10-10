Представники ПАРЄ, які виступили після президента Чехії, не висловлювали обурення його заявою щодо "продажу" Криму

Заява президента Чехії Мілоша Земана про необхідність "купити" згоду Києва на анексію Криму не зустріла обурення представників ПАРЄ, які отримали право на виступ за його присутності. Про це повідомляє "Європейська правда".

Після скандальної заяви голови чеської держави про те, що Україна має "зрозуміти Європу" й погодитися на грошову компенсацію в обмін на узаконення втрати Криму, слово мали депутати з Франції, Вірменії, Великої Британії та Сербії, але жоден з них не порушив цю тему, обираючи інші питання для чеського гостя. Більше того, кілька спікерів у своїх зверненнях згадали про "мудрість" Земана.

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Так само з компліментами на його адресу виступив головуючий у ПАРЄ Роджер Гейл, який закривав засідання.

Зазначається, що перелік тих, хто ставив питання, був припинений, щойно черга дійшла до представника України Владислава Голуба. Він вже встав для того, щоб поставити своє питання, але головуючий оголосив, що час вичерпаний. До завершення сесії на той момент залишалося 4-5 хвилин.

Як повідомляв УНІАН, на сесії ПАРЄ президент Чеської Республіки Мілош Земан заявив, що вважає втрату Україною Криму "завершеною справою" та пропонує владнати її за допомогою виплат Києву.