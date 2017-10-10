"Це не продається": у Раді відповіли на скандальну заяву президента Чехії щодо Криму
Геращенко розповіла, що деякі європейці на сесії ПАРЄ аплодували заявам чеського президента.
Перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко прокоментувала виступ президента Чехії Мілоша Земана на сесії ПАРЄ, під час якого він закликав зняти санкції з РФ та домовлятися про нафтогазову чи фінансову компенсацію з РФ за окупований Крим.
"А Україні він фактично порадив... домовлятися про фінансову чи нафтогазову компенсацію з РФ за вкрадений Крим. Україна не буде торгувати своїми громадянами, територією, суверенітетом, честю і гідністю. Це не продається", - наголосила Геращенко у своєму повідомленні у Facebook.
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Політик зазначила, що їй було шкода чеську делегацію, яка почувалася ніяково і незручно під цим потоком безпринципності й відсутності моралі.
"Але ще більше мене засмутили ті аплодисменти деяких європейців, які звучали в залі під час виступу Земана, заяви деяких парламентарів ПАРЄ про його мудрість", - додала перший заступник голови ВР.
Як повідомляв УНІАН, президент Чеської Республіки Мілош Земан вважає втрату Україною Криму "завершеною справою" та пропонує владнати її за допомогою виплат Києву.