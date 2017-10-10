Президент Чехії своїми заявами про Крим відпрацьовує гроші Кремля - Огризко

Керівник Центру дослідження Росії, колишній міністр закордонних справ України (2007-2009 роки) Володимир Огризко вважає, що президент Чехії Мілош Земан, пропонуючи Україні домовитись з РФ щодо фінансової або нафтогазової компенсації за анексований Крим, відпрацьовує гроші Кремля. Про це Огризко сказав у коментарі УНІАН.

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«Це взагалі не можна коментувати, це просто політична маячня. Зрозуміло, що він сидить на грошах Кремля і тому він просто мусить їх відпрацьовувати», - заявив він.

Огризко констатував, що уряд Чехії, який визначає основну лінію країни у зовнішній політиці, займає послідовну позицію щодо підтримки територіальної цілісності України.

«До реалій його (Земана) заяви не мають жодного відношення, тим більше, що уряд Чехії, який розуміє, що таке міжнародне право і що таке його порушувати, і займає абсолютно адекватну позицію і дезавуював неодноразово, я думаю, це буде і цього разу, так звані «заяви» президента Чехії», - сказав Огризко.

Як відомо, під час виступу в Страсбурзі на осінінй сесії Парламентської асамблеї Ради Європи Земан запропонував заплатити Україні та «узаконити» анексію Криму.