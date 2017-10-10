Після заяви Земана треба зосередитися на недопущенні повернення Росії у ПАРЄ - Кулеба

Після заяв президента Чехії Мілоша Земана необхідно зосередитися на недопущенні повернення делегації Росії до сесійної зали Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ). Про це заявив постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба в ефірі телеканалу "112-Україна".

Читайте також"Чи у фінансовій формі, чи нафтою й газом": президент Чехії пропонує заплатити Україні й узаконити анексію Криму"Коли представник однієї держави пропонує представникам іншої держави продати частину своєї території, яка у них була вкрадена до цього, то я думаю, що це дає моральне право українським політикам висловлювати свою оцінку подібним заявам", - сказав Кулеба.

"Я ще раз наголошую, що позиція пана Земана давно нам відома. Питання зараз не стільки в тому, що він сказав, а в тому, яка розігрується дипломатична комбінація для повернення Росії в ПАРЄ, і от саме на руйнуванні цієї комбінації потрібно зосередитися", - зауважив дипломат.

"Цього разу він у Парламентській асамблеї сформулював свою позицію максимально прямолінійно і цим надзвичайно вразив присутніх у залі, тому що ці слова не відповідають ані політиці самої Ради Європи, ані політиці Європейського Союзу, і навіть позиції уряду Чехії, який виступає за територіальну цілісність в Україні і ніколи не допускав можливості якогось обміну з росіянами щодо Криму на щось інше", - сказав посол.

"Тому гнітюче враження справила ця заява на асамблею. Багато людей взагалі не зрозуміли, чому він вирішив казати такі відверті провокативні речі. Але так само є в Росії свої прихильники у ПАРЄ, і вони сприйняли цю заяву як демонстрацію того, що думка в Європі є розділеною, і що є в принципі і аргументи на користь Російської Федерації. Ми реагуємо на такі заяви дуже жорстко, чітко", - заявив Кулеба.

Він додав, що українським дипломатам "залишається працювати над тим, щоб ніколи слова подібного характеру не перетворилися на реальні дії".

"Від того, що ми жорстко прокоментували заяву пана Земана, наші стосунки з Чеською Республікою не постраждають. Я в цьому абсолютно впевнений", - заявив Кулеба.

Як повідомляв УНІАН, Земан порадив Україні домовлятися про фінансову або нафтогазову компенсацію з Росією за вкрадений Крим.

Росія відмовилася сплачувати членські внески в Раді Європи за 2017 рік до відновлення повноважень її делегації в ПАРЄ. Головуючий на осінній сесії ПАРЄ в.о. президента асамблеї сер Роджер Гейл назвав це рішення безпрецедентним викликом.