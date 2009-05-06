Кріль запевняє, що його партії вдалося перемогти двох «монстрів»

Лідер «Єдиного центру» Ігор КРІЛЬ заявляє, що його партії вдалося зломити монополію Партії регіонів та Блоку Юлії Тимошенко на місцевих виборах.

Про це УНІАН повідомили у прес-служба партії.

І.КРІЛЬ зазначив, що «15 березня наша команда перемогла одну «партію-монстра» у Тернополі. А 3 травня другу - у Лисичанську (Луганська обл.). Ця тенденція вказує, що на місцях виборці перестають орієнтуватися лише на назви партій чи блоків та на голослівні обіцянки їх скомпроментованих лідерів. Вони вимагають чіткої програми дій, яка б була спрямована ви вирішення місцевих проблем».

На думку політика, останні вибори довели, що немає «помаранчевих» чи «синьо-білих» регіонів.

«Вся Україна потребує чітких відповідей, а також команди, яка здатна взяти на себе відповідальність і щось зробити, а не лише позувати в об’єктивах усіх вечірніх політичних шоу. Тому гасла прагматичного «Єдиного центру» зрозумілі як у Тернополі, так і Лисичанську. І це лише початок», - прогнозує І.КРІЛЬ.

Довідка УНІАН. Позачергові вибори до Тернопільської облради відбулися 15 березня. Згідно з їхніми підсумками, партію “Єдиний центр” в облраді представлятиме 20 депутатів, ця політична сила отримала другий результат.

3 травня у Лисичанську відбулися дострокові вибори мера. 4 травня у прес-службі «Єдиного центру» заявили, що, за результатами проведеного партією паралельного підрахунку голосів виборців, її представник Валерій БОНДАРЕНКО «практично став Лисичанським міським головою» – за нього на виборах 3 травня проголосували 17,33% виборців.

Водночас Луганське обласне відділення Комітету виборців України заявило про грубі порушення прав виборців на цих виборах.

4 травня депутати Лисичанської міськради припинили повноваження міської територіальної виборчої комісії.