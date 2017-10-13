Росія заявила про продовження контактів з США щодо Донбасу в форматі Волкер-Сурков

Глава МЗС РФ Сергій Лавров і держсекретар США Рекс Тіллерсон в ході телефонної розмови 12 жовтня висловилися за продовження контактів у рамках діалогу помічника президента РФ Росії Владислава Суркова і спецпредставника США по Україні Курта Волкера, повідомляє прес-служба відомства РФ.

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"Глави зовнішньополітичних відомств обговорили стан справ у реалізації Мінських домовленостей щодо подолання кризи з урахуванням підсумків зустрічі спецпредставників Росії і США Суркова і Волкера. Було підтримано продовження контактів у цьому форматі", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, остання зустріч Суркова і Волкера пройшла 7 жовтня у Сербії.