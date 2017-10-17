Посол ЄС готовий донести до Брюсселя позицію України щодо закону про освіту

Голова Представництва Європейського Союзу в Україні Х‘юг Мінгареллі погодився донести аргументацію України щодо статті 7 закону «Про освіту» до Європейської комісії та Європейського парламенту.

Про це йшлося під час його зустрічі з міністром освіти і науки України Лілею Гриневич, повідомили у прес-службі Міністерства освіти і науки.

«Ми сподіваємось на позитивний висновок Венеційської комісії, оскільки, з правової точки зору, текст мовної статті закону «Про освіту» повністю відповідає як нашому законодавству, так і нашим міжнародним зобов’язанням», - зазначила Гриневич.

Вона підкреслила, що закон ґрунтується на європейських цінностях та визначає структуру освіти, яка узгоджується зі структурою, що функціонує у країнах ЄС. «Ми розуміємо вашу аргументацію і готові донести цю позицію до Брюсселя», - наголосив Мінгареллі.

Читайте такожУгорщина не зможе без згоди Києва підняти питання освіти на сесії Ради асоціації Україна-ЄС

Як повідомляв УНІАН, 25 вересня президент України Петро Порошенко підписав закон «Про освіту», мовні положення якого (ст. 7 щодо мови освіти в Україні) викликали занепокоєння ряду країн, зокрема Польщі, Румунії, Угорщини, Греції, Болгарії.

Новим законом в Україні вводиться 12-річна середня освіта, мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова - українська.

Порошенко доручив Міністерству закордонних справ і Міністерству освіти і науки провести з приводу цього закону необхідні консультації з європейськими партнерами, зокрема з Радою Європи.

28 вересня міністр закордонних справ Павло Клімкін направив ст. 7 закону «Про освіту» на розгляд Венеціанської комісії. Її висновок щодо закону буде готовий до грудня.

12 жовтня в Парламентській асамблеї Ради Європи ухвалили резолюцію з рекомендаціями Україні щодо закону про освіту в частині мов національних меншин.