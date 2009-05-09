Ющенко впевнений, що вся жорстока правда про війну буде розкрита

Президент України Віктор ЮЩЕНКО привітав з перемогою усі народи, що брали участь у Другій світовій війні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи на урочистостях з нагоди Дня Перемоги на Майдані Незалежності у Києві.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що перемога у цій війні є спільною і неподільною. “Ми здобули її разом з іншими народами, до яких звертаємо братні слова вітання, шани та спільної скорботи. Ми вдячні усім братам. Пам’ятаємо кожну краплину крові, що пролилась за спільну нашу свободу”, - наголосив Президент.

Він зауважив, що про героїзм українського народу у роки війни можна говорити з найвищою національною гідністю: “Про роль, місію і героїзм українського народу говоримо з найвищою національною гідністю. Війна тривала для нас чи не найдовше. Двічі смерч війни пройшов нашою землею. Ми підняли зброю опору на окупованих територіях. Ми стали на смерть біля Москви, Сталінграда, Ленінграда, на Курській дузі. Разом з іншими народами ми зупинили гітлерівську навалу. Разом з іншими народами ми розпочали наступ на ворога”.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що у 1943-1944 роках на теренах України відбулися стратегічні операції, що стали вирішальними на всьому загальноєвропейському театрі бойових дій.

“Оборона Києва, Одеси, Севастополя дали небачений зразок масового героїзму і самопожертви. Донбаська, Київська, Корсунь-Шевченківська, Нікопольсько-Криворізька, Львівсько-Сандомирська, Яссько-Кишинівська, Східно-Карпатська операції - це шлях великої і важкої перемоги, яким ми йшли від містечка Мілове на сході до станції Лавочне на заході України”, - зазначив глава держави.

Президент нагадав, що цього року виповнюється рівно 65 років з визволення Криму, Поділля, Буковини, Галичини та Закарпаття. За його словами, цей наступ дозволив врятувати всю Європу. “Сьогодні - День Європи. У його появі - наш безумовно великий внесок. У її майбутньому - наша велика роль”, - сказав він.

За словами В.ЮЩЕНКА, більше 7 мільйонів українців пішли на фронт Великої Вітчизняної війни, кожен другий не повернувся додому, кожен другий, хто вижив, став інвалідом війни.

“Україна дала сотні видатних полководців, тисячі й тисячі героїв війни. В епіцентрі світової війни Україна зазнала чи не найбільших втрат і руйнувань. На фронтах, у концтаборах, у масових каральних акціях загинули до 10 мільйонів наших співвітчизників. Повністю або частково були знищені 714 українських міст, 29 тисяч сіл, більше 16 тисяч заводів, фабрик та інших промислових об`єктів”, - сказав Президент.

“Перемога, здобута такою ціною, безумовно є священна. Священною є спільна перемога всіх членів антигітлерівської коаліції. Це - вічний подвиг людей. Я впевнений - вся жорстока правда про війну, її диявольські причини, її розпалювачів, буде неминуче розкрита”, - заявив В.ЮЩЕНКО.