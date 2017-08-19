Суд продовжив запобіжний захід Розенблату на два місяці

Солом'янський суд Києва продовжив позафракційному народному депутату Бориславу Розенблату запобіжний захід до 17 жовтня 2017 року, повідомляє "5 канал".

В ході засідання прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максим Кравченко заявив, що парламентарій може виїхати з України, так як має майно в Німеччині: "Борислав Соломонович, згідно його декларації і свідченнями, має певне майно іншій державі. Держава Федеративна республіка Німеччина. Воно дозволяє безпроблемно існувати на території іншої держави".

Розенблат сказав, що тікати не збирається.

"Я готовий сьогодні до вашого будь-якого рішення. Я перебуваю тут і буду відстоювати свою честь і гідність. Всі 48 років свого життя я займався чесним бізнесом, я займався своїми справами, я ніколи не притягувався до кримінальної відповідальності, ніколи не давав і не брав хабарів", – заявив він.

Як повідомляв УНІАН, 19 червня детективи Національного антикорупційного бюро за процесуального керівництва прокурорів САП затримали 7 осіб, причетних до вимагання та одержання неправомірної вигоди за сприяння іноземній компанії у видобутку бурштину. За версією слідства, злочин скоєно за участю народних депутатів.

Встановлена вірогідна причетність Розенблат (виключений з фракції БПП) і Максима Полякова ("Народний фронт"). 11 липня Верховна Рада дала згоду на притягнення цих депутатів до кримінальної відповідальності, але відмовила у наданні згоди на їх затримання і арешт. 18 липня Солом'янський райсуд Києва призначив Розенблату запобіжний захід у вигляді 7 млн грн застави і заборонив без дозволу слідчого покидати Київ чи Житомир. Крім того, суд задовольнив інші умови, щодо яких просили прокурори, а саме - зобов'язав Розенблата носити електронний пристрій контролю, здати на зберігання закордонний паспорт та інші документи, які дають право на в'їзд/виїзд з України.