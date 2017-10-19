Рада провалила голосування за три законопроекти про вибори нардепів

Верховна Рада не підтримала жоден із трьох законопроектів про вибори народних депутатів. Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні парламент розглянув три законопроекти, які стосувалися зміни виборчої системи.

Зокрема, ВР розглянула проект закону “Про вибори народних депутатів України” (№1068), автором якого є народний депутат України Юрій Мірошниченко (фракція “Опозиційний блок”).

За цей законопроект проголосували лише 46 депутатів (за необхідних мінімум 226 — УНІАН).

Даним законопроектом пропонувалося запровадити пропорційну виборчу систему, в рамках якої участь у виборах братимуть і партії, і виборчі блоки. Виборчий бар’єр мав становити 1%.

Також Верховна Рада не підтримала законопроект “Про вибори народних депутатів України (за відкритими партійними списками)” (№1068-1), авторами якого є народні депутати від “Батьківщини”, зокрема Юлія Тимошенко і Сергій Соболєв.

За дане рішення проголосував 91 (за необхідних мінімум 226) із 306 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Законопроектом пропонувалося встановити, що вибори проводяться за пропорційною системою із відкритими партійними списками — загальнодержавним виборчим списком із закріпленням кандидатів у депутати за територіальними виборчими округами. Таких округів планувалось утворити 450.

Також передбачалося, що черговість кандидатів у виборчому списку визначається з’їздом партії, але може бути змінена з’їздом після отримання партією протоколу Центральної виборчої комісії про попередні результати виборів. І якщо результати кандидата були високими, то особа може бути пересунута на вищий рівень у списку.

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Крім того, Верховна Рада не підтримала законопроект “Про вибори народних депутатів” (№1068-2), авторами яких є, зокрема, депутати Віктор Чумак та Леонід Ємець.

Даний законопроект підтримали лише 169 народних депутатів із 306.

Документом пропонувалося встановити виборчу систему з регіональними виборчими округами з остаточним розподілом мандатів на загальнодержавному рівні. Передбачалось утворити 28 таких виборчих регіонів.

Також передбачалося, що номер у списку кандидата визначається на з’їзді партії. До розподілу мандатів допускаються партії, які отримали на свою підтримку у межах загальнодержавного виборчого округу не менш як 3% дійсних голосів виборців.

На засіданні парламенту пропонувалось законопроект №1068-2 визначити як базовий для напрацювання остаточного проекту закону з цього питання і в майбутньому голосування за нього в сесійній залі. Депутати не підтримали цю пропозицію.

Після розгляду всіх документів голова Верховної Ради Андрій Парубій пожартував: “Ми пройшли перший етап виборчої реформи”.

Це викликало сміх серед депутатів у сесійній залі.

Він зазначив, що на наступному пленарному тижні парламент розгляне два проекти Виборчого кодексу.

Як відомо, Верховна Рада наступних два тижні не працює в пленарному режимі - наступний пленарний тиждень триватиме з 7 по 10 листопада.