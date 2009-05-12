Після свят відновлює роботу Верховна Рада

Сьогодні після свят відновлює роботу український парламент.

О 9-й ранку керівництво парламенту й лідери фракцій зберуться на погоджувальну раду, о 10-й же планують розпочати пленарне засідання.

Головне очікування цього тижня – можливе створення широкої коаліції між фракціями БЮТ і Партії регіонів. Серед інших питань – зміни до бюджету-2009, розгляд і прийняття пакета антикризових законів, а також законопроекту про обмеження діяльності грального бізнесу.

На тлі суто політичних тем у Верховній Раді сьогодні відзначатимуть ще й круглу дату. 70 років виповнюється самій будівлі Верховної Ради України. З нагоди ювілею сьогодні на Грушевського, 5 відкриють виставку.

ICTV