НУ-НС не голосуватиме за відставку Луценка

Фракція НУ-НС не буде голосувати за відставку міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час Погоджувальної ради керівництва Верховної Ради повідомив лідер фракції НУ-НС Микола МАРТИНЕНКО.

Він пояснив це тим, що не можна відправляти у відставку міністра лише на підставі публікацій у «жовтій пресі».

«Ми за результатами «жовтої преси» не будемо голосувати жодного питання, у тому числі кадрового», - сказав М.МАРТИНЕНКО.