НУ-НС не голосуватиме за відставку Луценка
10:08, 12 травня 2009Політика
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Мартиненко оприлюднив позицію
|Микола Мартиненко
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час Погоджувальної ради керівництва Верховної Ради повідомив лідер фракції НУ-НС Микола МАРТИНЕНКО.
Він пояснив це тим, що не можна відправляти у відставку міністра лише на підставі публікацій у «жовтій пресі».
«Ми за результатами «жовтої преси» не будемо голосувати жодного питання, у тому числі кадрового», - сказав М.МАРТИНЕНКО.
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