Закони логіки і здорового глузду інколи неприйнятні для прогнозування дій РФ - Порошенко

Президент України Петро Порошенко заявляє, що закони логіки і здорового глузду інколи неприйнятні для прогнозування дій Росії. Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко повідомив під час зустрічі з прикордонниками у Київській області.

«Українські військові, ви не лише захищаєте країну від агресора, ви є гарантом незалежності нашої держави», - заявив він.

За словами президента, ЗСУ створюють всі необхідні умови для проведення рішучих реформ і кардинальних змін в країні.

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«Ми, очевидно, зараз не можемо повністю володіти інформацією, що зараз є в голові керівництва країни-агресора. Розвідники, на жаль, не можуть передбачити все, тим більш, що закони логіки і здорового глузду інколи неприйнятні для прогнозування дій нашої «сусідки», - заявив президент.

Він відзначив, що якщо Україні вдасться запобігти різкій активізації бойових дій та шляхом розгортання миротворчої місії ООН на Донбасі забезпечити виконання Росією безпекового пакету Мінських угод, тоді можна буде твердо сказати, що найгірше позаду і події 2014 року ніколи більше не повторяться.