НАБУ відкрило нову справу проти Розенблата: нардеп міг отримати диппаспорт за підробленими документами

Нардеп Борислав Розенблат міг отримати диппаспорт за підробленими документами. Про це йдеться у заяві НАБУ.

У відомстві заявили, що отримання нардепом документа будуть перевіряти в рамках окремої справи. При цьому, за версією слідства, службові особи Апарату Верховної Ради України діючи за попередньою змовою з народним депутатом України Бориславом Розенблатом із метою забезпечення останньому можливості виїзду за кордон, внесли завідомо неправдиві відомості до офіційних документів.

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Відтак, службові особи управління забезпечення міжпарламентських зв’язків Апарату Верховної Ради України направили на адресу департаменту Консульської служби Міністерства закордонних справ України лист із проханням видати дипломатичний паспорт народному депутату Бориславу Розенблату, який нібито мав з 18 по 22 жовтня 2017 року виїхати до Ізраїлю для вивчення можливостей кооперації та співпраці між Україною та ізраїльською Торгово-промисловою палатою, а також Асоціацією виробників Ізраїлю.

«На підставі цього листа «у зв’язку з виїздом у службове відрядження» народному депутату видали дипломатичний паспорт. 19 жовтня народний депутат використав документ із особистою метою – для виїзду до Федеративної Республіки Німеччина», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН раніше, народний депутат України Борислав Розенблат останніми днями мав би перебувати одночасно у декількох місцях. Про це на засіданні Солом’янського районного суду Києва, де розглядається клопотання Спеціальної антикорупційної прокуратури про покладення на Розенблата нових процесуальних обов’язків заявив прокурор САП Віталій Кравець. Він зауважив, що цими днями, згідно з інформацією, наданою Верховною Радою, Розенблат мав би перебувати у відрядженні в Ізраїлі, згідно з довідкою з лікарні, - лікуватися на стаціонарі, а відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу, - брати участь у засіданні суду.

Нагадаємо, у НАБУ заявили, що 19 жовтня детективи провели слідчі дії з народним депутатом (виключений з фракції «БПП») Розенблатом в аеропорту «Київ» і запобігли вивезенню ним за кордон матеріалів, важливих для розслідування так званої «бурштинової справи».

За інформацією НАБУ, під час обшуку у літаку, яким Розенблат мав намір відбути до Кельну (Німеччина), вилучено, зокрема, вироби, зовнішньо схожі з коштовностями, паспорт громадянина України для виїзду за кордон і дипломатичний паспорт.