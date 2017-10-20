За документами Розенблат мав би перебувати в декількох місцях одночасно – САП

Народний депутат України Борислав Розенблат останніми днями мав би перебувати одночасно у декількох місцях.

Про це на засіданні Солом’янського районного суду Києва, де розглядається клопотання Спеціальної антикорупційної прокуратури про покладення на Розенблата нових процесуальних обов’язків заявив прокурор САП Віталій Кравець.

Він зауважив, що цими днями, згідно з інформацією, наданою Верховною Радою, Розенблат мав би перебувати у відрядженні в Ізраїлі, згідно з довідкою з лікарні, - лікуватися на стаціонарі, а відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу, - брати участь у засіданні суду.

Водночас, додав прокурор, з огляду на вилучені квитки на літак цими днями депутат планував перебувати у Німеччині.

Як повідомляв УНІАН, у НАБУ заявили, що 19 жовтня детективи провели слідчі дії з народним депутатом (виключений з фракції «БПП») Розенблатом в аеропорту «Київ» і запобігли вивезенню ним за кордон матеріалів, важливих для розслідування так званої «бурштинової справи».

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За інформацією НАБУ, під час обшуку у літаку, яким Розенблат мав намір відбути до Кельну (Німеччина), вилучено, зокрема, вироби, зовнішньо схожі з коштовностями, паспорт громадянина України для виїзду за кордон і дипломатичний паспорт.

У НАБУ спростували заяви Розенблата про те, що він заздалегідь повідомив слідчих про свою подорож до Німеччини. «Лист, який Борислав Розенблат на підтвердження своїх слів опублікував на персональній сторінці у мережі Facebook, надійшов до Національного бюро вже після того, як рейс на Кельн мав вилетіти з Києва», - наголосили в антикорупційному відомстві.

Також у НАБУ повідомили, що перевіряють законність отримання депутатом дипломатичного і закордонного паспортів. Для перетину кордону народний депутат хотів використати дипломатичний паспорт. За інформацією Бюро, отриманою від Апарату ВР та МЗС України, дипломатичний паспорт був виданий Розенблату 17 жовтня у відповідь на його звернення нібито для здійснення робочої поїздки до Ізраїлю в період з 18 по 22 жовтня.

Водночас в антикорупційному відомстві запевнили, що затримання депутата не проводилося.

Сам Розенблат заявив, що заздалегідь попередив НАБУ про намір виїхати на лікування до Німеччини. «Практично весь минулий тиждень я провів у лікарні, і в принципі, я повідомив працівників НАБУ про те, що я маю намір на два дні, з 19 по 22, відбути до Німеччини за своїми особистими справами», - сказав депутат. Також він запевнив, що при собі у нього були не коштовності, а біжутерія. Розенблат стверджує, що отримав дипломатичний паспорт після звернення до голови Верховної Ради. "Я написав звернення до голови Верховної Ради України. Мені видали паспорти і в Міграційній службі, і в МЗС України для того, щоб я здійснював свої депутатські повноваження", - заявив він.