БЮТ вважає, що Луценко зробив правильно

Фракція БЮТ не голосуватиме за відставку Юрія ЛУЦЕНКА з посади міністра внутрішніх справ, доки не буде документів, що б підтверджували його провину.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив в інтерв`ю журналістам лідер фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО.

За його словами, «без документів ми «за» не голосуємо у жодному випадку». «За документів на руках ми подивимося їх суть. Якщо винен, то це одна ситуація, а невинний – інша ситуація», - додав він.

Як сказав лідер фракції БЮТ, Ю.ЛУЦЕНКО, написавши заяву про відставку, «зробив морально правильний крок для того, щоб не роздувався далі скандал». За його словами, Ю.ЛУЦЕНКО зробив усе для того, щоб «не бути притчею во язицех і не бути оплотом сьогодні скандальної хроніки».

І.КИРИЛЕНКО підкреслив, що на сьогодні офіційним документом є тільки заява Ю.ЛУЦЕНКА, де він висловив свою позицію і свою точку зору з приводу інциденту в Німеччині.