Рейтинг країн щастя за версією Forbes

Рейтинг країн щастя за версією журналу Forbes очолили Данія, Фінляндія і Голландія.

Про це повідомляє РІА «Новости».

Рейтинг задоволення життям у данців виявився найвищим у світі - 90,1, а погляд на майбутнє ще оптимістичнішим - 92,3. У цієї невеликої європейської нації є всі підстави для відчуття задоволеності - валовий внутрішній продукт (ВВП) на душу населення становить 68 тис. 362 долари при рівні безробіття в 2%.

До першої трійки країн, «де жити добре», також увійшли Фінляндія і Голландія. Росія не увійшла до ТОП-10.

Forbes вважає, що найбільше відчуття задоволеністю життям мають громадяни в країнах з демократичними і економічними свободами і високим рівнем життя.

Втім, не в грошах щастя, підтверджують норвежці. При валовому внутрішньому продукті у розмірі 98 тис. 822 долари на душу або майже вдвічі більше, ніж у задоволених фінів, і низькому безробітті (2,6%), індекс задоволення життєвими реаліями тут помітно нижче - 76,5.

У результаті найзаможніше населення Європи в рейтингу щастя опинилося лише на 9-му місці.

До «десятки щастя» також потрапили Ірландія, Швеція, Швейцарія, Канада, Нова Зеландія і Бельгія.

Forbes назвав і країну, де люди почуваються найменш щасливими, - це Китай. Рейтинг відчуття щастя тут лише 14,8, що зрозуміло - робочий тиждень громадян Китаю становить 47 годин, що набагато вище середнього показника при ВВП на душу населення у розмірі всього лише 3 тис. 600 доларів на рік.

Рейтинг щастя складається на основі статистичних даних міжнародних організацій і опитування, проведеного Gallup World Poll у 140 країнах світу.