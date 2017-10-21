Спецпредставник США Волкер позапланово відвідає Україну 27 жовтня - ЗМІ

Спеціальний представник США з питань України Курт Волкер має намір відвідати Україну 27 жовтня.

Про це повідомляє видання LIGA.net посилаючись на джерело у Міністерстві закордонних справ.

"Ця зустріч не планувалася. Але через внутрішню ситуацію американці хочуть ще раз оцінити, що відбувається в Україні", - йдеться у повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, у столиці Сербії Белграді 7 жовтня відбулися переговори Волкера і помічника президента Росії Владислава Суркова з приводу перемир'я на сході України.

Глава сербської дипломатії Івіца Дачіч заявив, що ця зустріч - «показник зміни і поліпшення зовнішньополітичної позиції Сербії».

Ця зустріч стала другою для Суркова і Волкера і проходила в Белграді. Перша їхня зустріч відбулася в Мінську 21 серпня.