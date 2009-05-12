СБУ викрила терористів - організаторів осередку «Хізб ут-Тахрір»

Служба безпеки України запобігла створенню в Україні осередку забороненої у 29-ти державах терористичної організації «Хізб ут-Тахрір».

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Києві повідомила начальник прес-центру СБУ Марина ОСТАПЕНКО.

За її словами, це перша спроба іноземців створити в Україні осередок цієї організації. Зокрема, в результаті оперативних дій були отримані документальні матеріали про те, що угруповання «Хізб ут-Тахрір» на глибокій конспіративній основі намагалась створити терористичну структуру з чіткою ієрархією та розподілом функцій серед її членів.

За словами М.ОСТАПЕНКО, до цього угруповання входило 9 осіб, які в різні часи пройшли спеціальну диверсійну підготовку в таборах держав Близького Сходу. Для майбутньої протиправної діяльності організатору осередку вдалося залучити громадян України, які прийняли іслам. Діяльність цього підрозділу мала бути спрямована на створення первинних терористичних організацій, пропаганду і поширення ідеології «Хізб ут-Тахрір», вербування та підготовку потенційних терористів. При цьому всі члени осередку чітко усвідомлювали, що за свою діяльність можуть понести кримінальну відповідальність.

На даний час всім вилученим в ході операції друкованим матеріалам надається правова оцінка, за результатами якої будуть вжиті вичерпні заходи правового реагування.

Крім того, СБУ направила до Ради безпеки ООН інформацію стосовно вказаних іноземців та їхніх злочинних планів створити в Україні осередок для внесення правопорушників до переліку осіб, які причетні до терористичних дій.

Наразі керівнику угруповання винесено офіційне застереження від СБУ, іншим учасникам з числа іноземців заборонено в’їзд до України.

Довідка УНІАН. Повна назва - "Хізб ут-Тахрір аль-Ісламі" (араб. - Ісламська партія звільнення). Партія є міжнародною, панісламістською, суннітською організацією.

Партія створена в 1953 р. в Єрусалимі, діє в 40 країнах світу, в кожній з яких має від 5 до 10 тис. членів.

«Хізб ут-Тахрір» проголошує себе «політичною партією, ідеологією якої є іслам». Мета партії - сприяти поверненню мусульман до ісламського способу життя («всі сторони життя повинні грунтуватися на нормах шаріату») і розповсюдження ісламської віри у світі. При цьому декларується, що реалізація цієї мети можлива лише шляхом відтворення єдиної теократичної держави - халіфату.