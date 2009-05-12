Долар на міжбанку поставив тримісячний рекорд падіння

Сьогодні на українському міжбанківському валютному ринку ціни на американську валюту стрімко падали, тим самим поновивши тримісячний мінімум.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», торги доларом США на міжбанку відкрилися котируваннями 7,9220/7,9760 грн./дол., до 12:00 ціни впали до 7,8350/7,8650 грн./дол. На час закриття цінові рівні досягли мінімуму – 7,7340/7,7785 грн./дол. О 15:00 Нацбанк вийшов на ринок з інтервенцією з валютної пари USD/UAH – 7,67/7,75 грн./дол.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2457/0,2479 грн./рубль, до 12:00 ціни знизилися – 0,2431/0,2446 грн./рубль. На час закриття торгів ціни встановилися на рівні 0,2432/0,2442 грн./рубль.

У Росії курс долар-рубль впав і становив 32,49 (-0,2075) рубля за долар США.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з рівня 1,3637/1,3639 дол./євро, а до 15:15 зросли – 1,3678/1,3680 дол./євро.

Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,8010/10,8805 грн./євро, до 12:00 ціни пішли вниз – 10,6760/10,7140 грн./євро. На час закриття торгової сесії цінові показники досягли значень 10,6275/10,6550 грн./євро.