Комуністи посварилися з регіоналами через Луценка?

Лідери фракцій завтра продовжать консультації щодо розблокування роботи Верховної Ради та розгляду питання щодо можливої відставки міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомив лідер фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО.

За його словами, консультації розпочнуться завтра о 9.30.

Як сказав І.КИРИЛЕНКО, сьогодні не вдалося знайти компроміс, оскільки кожна із сторін залишається на своїй позиції.

Зокрема, за словами І.КИРИЛЕНКА, фракція Партії регіонів наполягає на тому, аби звільнити Ю.ЛУЦЕНКА без отримання будь-яких доказів інциденту в аеропорту Франкфурта-на-майні. При цьому, за його словами, є вимога, щоб за це питання проголосували мінімум 400 народних депутатів.

І.КИРИЛЕНКО зауважив, що під час консультацій навіть виникла суперечка між фракцією Партії регіонів та фракцією КПУ, оскільки останні вважають приниженням України голосувати за відставку міністра без будь-яких доказів.

При цьому, запевнив І.КИРИЛЕНКО, фракція БЮТ без доказів не буде голосувати за відставку міністра внутрішніх справ. Він нагадав, що МЗС зверталося до німецької сторони, однак жодної реакції, яка б підтверджувала, що даний інцидент був, так і не надійшло.

Лідер фракції БЮТ також запевнив, що коаліція не допустить того, аби робота Верховної Ради не розпочалася протягом 30 днів. «Ми до 29-го дня можемо дотерпити, а на 29-й день ми відкриємо засідання», - сказав І.КИРИЛЕНКО.