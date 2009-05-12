Другий транш кредиту МВФ Україна чекає завтра ввечері

Кошти другого траншу кредиту «stand by» Міжнародного валютного фонду (МВФ) в обсягу 2,8 млрд. доларів до вечора середи, 13 травня, надійдуть на рахунки Національного банку України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам сьогодні на брифінгу виконуючий обов`язки міністра фінансів України Ігор УМАНСЬКИЙ.

«Технічно, я думаю, що завтра після обіду ці кошти будуть на рахунках казначейства в Нацбанку», – сказав він.

При цьому І.УМАНСЬКИЙ уточнив, що приблизно 1,5 млрд. доларів буде використано урядом для покриття дефіциту держбюджету, а решта суми піде на поповнення золотовалютних резервів Нацбанку.

Як повідомляв УНІАН, 8 травня МВФ схвалив виділення Україні 2,8 млрд. дол. другого траншу кредиту "stand by".

Довідка УНІАН. Міжнародний валютний фонд 5 листопада 2008 року ухвалив рішення про виділення Україні стабілізаційного кредиту в обсягу 16,43 млрд. доларів для зміцнення довіри у фінансовому секторі і допомоги економіці країни, яка постраждала від світової фінансової кризи.

У листопаді 2008 року Україна одержала перший транш кредиту в розмірі 4,5 млрд. доларів.