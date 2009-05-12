У БЮТ передумали переписувати Конституцію?

Скористатися політичною кон`юнктурою і змінити Конституцію, щоб залишитися при владі, неприйнятно для України, заявляє голова парламентського Комітету з питань регуляторної політики і підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА.

Як повідомляє прес-служба комітету, за її словами, «приватизувати владу, ухвалити якісь монопольні рішення не вдасться. Це можливо в більш консервативних країнах із жорсткою вертикаллю управління, де дали свисток і всі за командою його виконали. У нас відповідальність людей, їхній інтерес до політики - на абсолютно іншому рівні».

Н.КОРОЛЕВСЬКА вважає, що за ситуації, коли з цього приводу не буде одностайної позиції сходу, заходу і центру України, коли свої позиції з цього приводу не узгоджують різні політичні сили, що перебувають за межами Верховної Ради, не буде і результату.

«Для того щоб почати говорити про моделі змін до Конституції, вони всі мають бути доступні і зрозумілі людям. Потрібно підготувати кілька їх варіантів. БЮТ підготує свій варіант, Партія регіонів – свій, якщо у ЛИТВИНА є свої позиції, хай їх пропонує, але в результаті має бути створена конституційна комісія, яка їх всі розгляне і дасть свій висновок», - вважає депутат.