Янукович не пам’ятає, чи дарував Щербаню рушницю

Прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ не пам’ятає, чи дарував він колишнього голові Сумської облдержадміністрації Володимиру ЩЕРБАНЮ рушницю.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Києві на прохання журналістів прокоментувати інформацію, що при обшуку у В.ЩЕРБАНЯ виявили рушницю, нібито подаровану В.ЯНУКОВИЧЕМ.

“Я не знаю, про яку зброю йде мова... Якщо я подарував В.ЩЕРБАНЮ рушницю колись, можливо, це було так, тому що ми працювали разом, і В.ЩЕРБАНЬ був, до речі, непоганим главою адміністрації Донецької області (В.ЩЕРБАНЬ очолював Донецьку область у 1994-96 роках – УНІАН). Я тоді працював керівником об’єднання. Можливо. Але в нас з ним були у той час, крім того, що такі стосунки, ще тоді були і дружні стосунки. Я просто не пам’ятаю”, - сказав прем’єр.

При цьому він зазначив, що не зобов’язаний нікому доповідати, кому з людей, з якими працював у своєму житті, які дарував подарунки.

В.ЯНУКОВИЧ також висловив переконання, що, навіть, якщо він і дарував В.ЩЕРБАНЮ рушницю, з цього не треба робити сенсацій.

“Ви знаєте, ми всі живі люди, ми живемо серед людей, в нас є людські стосунки, і хто над цими стосунками посміхається, чи робить з цього сенсацію, я скажу так: подивіться на себе. Ви хотіли б, щоб з вас посміхалися як з людини? Дайте відповідь на це питання. Я вважаю, що ні”, - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він також зазначив, що у випадку, якщо В.ЩЕРБАНЬ в чомусь порушив закон, то має відповідати, згідно з рішенням суду.

Як повідомляв УНІАН, у травні 2005 року Департамент зв`язків із громадськістю МВС України повідомив, що в Сумах під час проведення санкціонованого обшуку в квартирі колишнього голови обласної державної адміністрації В.ЩЕРБАНЯ вилучено два пістолети, чотири незареєстровані мисливські рушниці та майже 1,3 тис. набоїв до різної зброї.