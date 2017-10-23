Голова Житомирської ОДА домовився про співпрацю з Українсько-Арабською Діловою Радою

Голова Житомирської ОДА Ігор Гундич сьогодні підписав меморандум про співпрацю з Українсько-Арабською Діловою Радою. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

Як зазначається у повідомленні, на Житомирщині ще немає вагомих інвесторів з арабських країн.

Для того, аби налагодити діалог з арабськими інвесторами, голова ОДА Гундич підписав меморандум з Українсько-Арабською Діловою Радою.

Зустріч з представниками ради відбулася сьогодні, 23 жовтня, у Житомирі.

«На Житомирщині достатньо сфер, куди можна вкладати кошти і чим можна займатися. Будь то сільське господарство чи видобуток корисних копалин. Ми надамо вже готові проекти, які потребують фінансування, розповімо про можливості. Як буде потреба – організуємо зустрічі і форуми для інвесторів, щоб познайомити їх з умовами бізнесу в області, показати на прикладі, як у нас працюється», – зазначив Гундич.

За словами президента ради шейха Емада Абу Альруба, Українсько-Арабська Ділова Рада об’єднує арабських інвесторів, які можуть і хочуть працювати в Україні. «Проблемою, чому так важко залучити арабських інвесторів, є мовне питання, а також взаємна необізнаність з культурою, законодавством, тощо», - зазначають в ОДА.

«Ми розмовляємо їхньою мовою, ми вже працюємо в Україні і можемо показати їм приклад, що тут безпечно вести бізнес. Тому сподіваємося, що завдяки такій співпраці зможемо налагодити хороші зв’язки», – сказав президент ради.

Сторони підписали меморандум про співпрацю та домовилися найближчим часом обмінятися конкретними пропозиціями та проектами.

Довідка УНІАН. Українсько-Арабська Ділова Рада створена у 2017 році з метою сприяння розвитку міжнародних ділових, політичних, економічних, наукових та культурних відносин між Україною та арабськими країнами.