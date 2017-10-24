У Авакова назвали суму збитків від погрому в Святошинському райсуді Києва

Позаштатний радник міністра внутрішніх справ, народний депутат від "Народного фронту" Антон Геращенко заявляє, що сума збитків від погрому в Святошинському районному суді Києва становить понад 500 тисяч гривень.

Про це депутат написав на своїй сторінці у Facebook. «Державна судова адміністрація оприлюднила попередні підрахунки збитків, завданих погромниками Святошинському районному суду Києва. Попередньо сума збитків унаслідок шабашу під патріотичними гаслами - понад 500 тисяч гривень », - повідомив Геращенко.

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На його думку, «ця сума коштів платників податків, витрачена на облаштування суду, має бути повністю відшкодована тими, хто все це руйнував і нищив».

Як повідомляв УНІАН, 23 жовтня Святошинський райсуд Києва почав обирати запобіжний захід лідеру добровольчого руху ОУН Миколі Коханівському. Пізно ввечері суд вирішив перенести засідання на 24 жовтня. Вночі прихильники Коханівського влаштували погром у суді. Вони розгромили приміщення і звели барикади з меблів, щоб перешкодити вивезенню Коханівського в ІТТ. Його прихильники заявили, що відбили штурм силовиків. Сам Коханівський заявив, що активістів на розгром приміщення спровокували поліцейські.

Правоохоронці доставили до Шевченківського управління поліції понад 30 осіб, шістьом найактивнішим учасникам подій оголошено про підозру в скоєнні хуліганства (ч. 3 ст. 296 Кримінального кодексу України), умисному знищенні або пошкодженні майна (ч. 1 ст. 194 КК) і втручанні в діяльність працівника правоохоронного органу (ч. 1 ст. 343 КК). У результаті п'ятьох з них затримали, слідчі готують клопотання про обрання їм запобіжного заходу.