Суддя КС: Конституція не визначає чіткої дати виборів Президента

В Конституційному Суді вважають, що Верховна Рада може призначити президентські вибори не лише на 17 січня 2010 року, а й на будь-яку іншу дату.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав сьогодні на прес-конференції суддя КС Іван ДОМБРОВСЬКИЙ.

Він зауважив, що КС, ухвалюючи рішення щодо постанови ВР про призначення виборів на 25 жовтня, не вказував законодавцю, на яку саме дату мають бути призначені президентські вибори.

За словами судді КС, суд лише нагадав положення Основного закону, зокрема статті 103 та 104 Конституції.

При цьому І.ДОМБРОВСЬКИЙ підкреслив, що рішення про дату проведення виборів має ухвалювати парламент. «Це політико-правовий документ, і Верховна Рада може виходити з різних аргументів при прийнятті рішення, і якщо до нас не буде звернення, то навіть якщо воно суперечитиме Конституції, воно буде чинним», - сказав І.ДОМБРОВСЬКИЙ.

При цьому суддя КС зауважив, що діюча норма Конституції не визначає чіткої дати проведення виборів, і тому парламент має визначатись. Він навів приклад, що якби дата виборів припадала на 31 грудня, то призначати вибори на цю дату з точки зору здорової логіки було б недоречно.

І.ДОМБРОВСЬКИЙ також підтвердив, що з вчорашнього дня жоден орган влади в Україні не може здійснювати підготовку до президентських виборів на основі прийнятої парламентом постанови від 1 квітня.

І.ДОМБРОВСЬКИЙ не виключив, що після ухвалення нової постанови парламенту КС отримає подання і щодо неї.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада своєю постановою від 1 квітня призначила чергові вибори Президента України на 25 жовтня 2009 року.

У свою чергу Президент Віктор ЮЩЕНКО звернувся до КС з приводу конституційності відповідного рішення ВР.

Автор клопотання наголошує, що відповідно до частини п’ятої статті 103 Конституції України, чергові вибори Президента мають проводитися (і мають бути призначені) «в останню до 23 січня 2010 року неділю останнього місяця п’ятого року повноважень Президента України, тобто 17 січня 2010 року».

Глава держави звертає увагу на те, що визначення іншої дати проведення чергових виборів Президента України є порушенням пункту 7 частини першої статті 85, частини п’ятої статті 103 Конституції України.

12 травня Конституційний Суд України визнав неконституційною постанову ВР про призначення чергових виборів Президента України на 25 жовтня.

Довідка УНІАН. Згідно зі ст 103 Конституції України, чергові вибори Президента України проводяться в останню неділю останнього місяця п`ятого року повноважень Президента України.

Порядок проведення виборів Президента України встановлюється законом.

Стаття 104 Конституції передбачає, що новообраний Президент України вступає на пост не пізніше, ніж через тридцять днів після офіційного оголошення результатів виборів, з моменту складення присяги народові на урочистому засіданні Верховної Ради України.