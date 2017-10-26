Вибух біля каналу "Еспресо": стало відомо про стан постраждалого політолога

Політолог Віталій Бала, якого було поранено під час замаху на нардепа Ігоря Мосійчука, наразі перебуває у лікарні № 17.

Як повідомляє політтехнолог Олексій Голобуцький, у Бали – проникаючі поранення через діафрагму і печінку. Лікарі готують його до операції.

Як повідомляв УНІАН, увечері 25 жовтня о 22:15 біля редакції телеканалу «Еспресо» на вулиці Адама Міцкевича у Солом'янському районі Києва стався вибух, внаслідок якого постраждали чотири особи, включаючи депутата Ігоря Мосійчука, та одна людина – охоронець нардепа – загинула.

Також серед постраждалих – політолог Віталій Бала.

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Вибух кваліфікували як теракт, розслідуванням займатиметься ГУ СБУ у місті Києві, процесуальне керівництво здійснюватиме прокуратура міста Києва.

За попередньою оцінкою правоохоронців, вибухнув мотоцикл, що був припаркований біля автомобіля.

Усі поранені були доставлені до лікарень із пошкодженнями різного ступеню. Мосійчук зараз перебуває у клініці "Борис", у нього – поранення кінцівок, спини та живота. Лікарі прооперували нардепа.

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Пізніше сам Мосійчук заявив, що після проведеної вночі операції його стан стабілізувався. За словами наррдепа, він провів на операційному столі чотири години, медики витягли з його тіла велику кількість осколків.