Опубліковано кадри перших хвилин після замаху на Мосійчука (відео)
На кадрах видно, як медики допомагають пораненим.
Опубліковано відео перших хвилин після вибуху, внаслідок якого поранений депутат Ігор Мосійчук, загинув його охоронець та випадковий перехожий. Відео на своєму YouTube-каналі опублікував dtp.kiev.ua.
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На записі видно, як на місці інциденту працюють медики, допомагаючи пораненим після вибуху.
Як повідомляв УНІАН, увечері 25 жовтня о 22:15 біля редакції телеканалу «Еспресо» на вулиці Адама Міцкевича в Солом'янському районі Києва стався вибух, в результаті якого постраждав депутат Ігор Мосійчук. Також серед постраждалих – політолог Віталій Бала. Двоє людей загинули.
Вибух кваліфікували як теракт, розслідуванням буде займатися ГУ СБУ у місті Києві, процесуальне керівництво здійснюватиме прокуратура міста Києва.
За попередньою оцінкою правоохоронців, вибухнув мотоцикл, припаркований біля автомобіля. Всі поранені були доставлені до лікарень з ушкодженнями різного ступеня. Мосійчук зараз перебуває у клініці "Борис".
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Пізніше сам Мосійчук заявив, що після проведеної вночі операції його стан стабілізувався. За словами наррдепа, він провів на операційному столі чотири години, медики витягли з його тіла велику кількість осколків.