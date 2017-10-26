Суд до 4 грудня оголосив перерву у розгляді справи про держзраду Януковича

Оболонський районний суд Києва до 4 грудня оголосив перерву у розгляді кримінального провадження за обвинуваченням колишнього президента України Віктора Януковича у державній зраді.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення суд виніс за клопотанням нового захисника екс-президента Ігоря Ляшенка, який просив час на ознайомлення з матеріалами справи.

Як вважає прокурор Головної військової прокуратури Руслан Кравченко, до 4 грудня адвокат матиме достатньо на ознайомлення з матеріалами провадження.

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“Вважаємо, що, дійсно, достатньо часу для ознайомлення новому захиснику з матеріалами та для підготовки до захисту обвинуваченого”, - сказав Кравченко.

Своєю чергою Ляшенко заявив журналістам, що поки не може оцінити, чи вистачить йому часу на ознайомлення з матеріалами справи.

“Наразі я не можу сказати, що вистачить мені часу. Чому? Тому що не знаю, якого правового змісту матеріали кримінального провадження, чи буде ухилятися сторона обвинувачення від їхнього надання, чи є обмеження будь-яких моїх можливостей щодо ознайомлення з матеріалами…”, - сказав Ляшенко.

4 грудня засідання суду має розпочатися о 14.00.

Як повідомляв УНІАН, Ляшенка було призначено захисником Януковича вчора, 25 жовтня.

Сьогодні він заявив, що на ознайомлення з матеріалами справи йому необхідно від 2 до 3 місяців.

25 жовтня Оболонський райсуд Києва вирішив змінити Максима Гераська - адвоката Януковича, призначеного у серпні, після того як його попередник Віталій Мешечко заявив про самовідвід.

Довідка УНІАН. Янукович обвинувачується у вчиненні держзради, пособництві представникам влади РФ, в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України, в порушення порядку, встановленого Конституцією, веденні агресивної війни, тобто злочинах, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України.

29 червня колегія Оболонського райсуду Києва задовольнила клопотання сторони обвинувачення про спеціальне судове провадження у справі Януковича.