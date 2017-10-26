Геращенко про вбивства і замахи у Києві: правоохоронці повинні не тільки селфі робити, а й розкривати злочини

Перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко шокована замахом на Ігоря Мосійчука. Вона закликала правоохоронні органи працювати ефективніше. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

Читайте такожОпубліковано відео моменту вибуху під час замаху на Мосійчука

"Я не знаю, які були мотиви замаху, але що б за цим не стояло - політика чи кримінал - це однаково жахливо. Це серйозний виклик всім силовим структурам. Безкарність породжує безкарність. Вбивства і замахи в столиці, прорив державного кордону у супроводі високопосадових лобістів, спокійнісінький і безкарний пронос шашок до ВР, розтрощений суд, якісь безкінечні кримінальні розборки зі стріляниною в містах і селах. Все це вимагає негайноі і професійноі реакціі. Посилення силових структур і правоохоронних органів, повернення туди професійних людей, в першу чергу слідчих. Які вміють не тільки селфі робити, а й пахать над розкриттям злочинів, а ще важливіше- попереджувати злочин", - написала Геращенко.

Як повідомляв УНІАН, ввечері 25 жовтня біля офісу телеканалу Espreso.tv на вулиці Адама Міцкевича в Солом'янському районі Києва стався вибух, внаслідок якого постраждали п’ятеро осіб, серед них - народний депутат Ігор Мосійчук, і ще двоє загинули, у тому числі охоронець депутата. Також серед постраждалих - політолог Віталій Бала.

Вибух кваліфікували як теракт. Розслідуванням займається Головне управління СБУ в Києві та області. Встановлено, що невідомі підірвали мопед поблизу місця пересування Мосійчука.