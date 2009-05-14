Янукович вилив 9 церковних дзвонів і присвятив їх космонавтові

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ взяв участь у церемонії освячення і встановлення дзвонів у Свято-Георгіївському храмі міста Єнакієвого в Донецькій області (у цьому місті В.ЯНУКОВИЧ народився – УНІАН).

Як повідомили УНІАН у прес-службі Партії регіонів, В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що Свято-Георгіївський храм, на якому встановлюються дзвони, будувався на честь Святого Георгія, щоб він нас захищав, а також на честь космонавта, двічі Героя Радянського Союзу Георгія Берегового.

Службу проводив настоятель храму отець Георгій і митрополит Донецький і Маріупольський Іларіон. Він сердечно подякував сім`ї ЯНУКОВИЧ за щедрий дарунок – дзвони. Після закінчення церемонії освячення дзвонів митрополит Іларіон звернувся до присутніх: «Дзвін завжди відігравав велику роль у нашій історії. Правильно в народі кажуть, що церква без дзвону - як ліс без солов`я. Він освячує своїми ударами народження нової душі Божої, і найголовніше – скликає на молитву городян. Дзвін оберігає град від лихоліть, яких він може зазнати. Сьогодні ми встановлюємо дзвони на згадку про рідну для Єнакієвого людину - Георгія Берегового, який був не просто космонавтом, а справжньою людиною і патріотом, чиє життя і чиї вчинки гідні наслідування»

Перед встановленням лідер Партії регіонів із синами Віктором і Олександром, а також присутні тут народні депутати зробили кілька символічних ударів у дзвін.

На храмі встановлено дев`ять дзвонів. На найбільшому з них написано: «В память Георгия Берегового от семьи Янукович».

Разом з лідером Партії регіонів у Єнакієве прибули народні депутати України Борис КОЛЕСНІКОВ, Віктор ЯНУКОВИЧ-молодший, Володимир МАЛИШЕВ, Олексій БЄЛИЙ, Микола ДЕМ’ЯНКО, Олександр ВАСИЛЬЄВ, Леонід ЛИТВИНОВ, а також голова Донецької обласної ради Анатолій БЛИЗНЮК. Зустрічав гостей мер Єнакієвого Сергій РУХАДЗЕ.