Подальша допомога від НАТО: Клімкін розповів, яке питання Україна порушуватиме на саміті альянсу

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявляє, що Україна на саміті Організації Північноатлантичного договору (НАТО) в 2018 році порушуватиме питання про подальше отримання допомоги від Альянсу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам в рамках конференції "Київські трансатлантичні діалоги".

Дипломат нагадав, що Україна до 2020 року має адаптувати увесь безпековий і оборонний сектор до стандартів Північноатлантичного альянсу.

"Маємо дуже чітко іти за погодженою логікою і погодженим графіком. Саміт в Брюсселі наступного року. Там потрібно буде розмовляти, яка далі нам потрібна допомога", - заявив Клімкін.

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Він уточнив, що мова йде про ту допомогу, яка сприятиме досягненню мети приведення оборонного сектору України до стандартів НАТО до 2020 року.

Як повідомляв УНІАН, наступний саміт Північноатлантичного альянсу відбудеться 11 та 12 липня 2018 року в Брюсселі (Бельгія).

9 липня 2016 року в рамках саміту НАТО у Варшаві було ухвалено Комплексний пакет допомоги Україні. Пакетом передбачено понад 40 напрямів, за якими Альянс надає Україні підтримку в оборонній і безпековій сферах.