У НАТО назвали дату саміту у 2018 році

Наступний саміт Північноатлантичного альянсу відбудеться 11 та 12 липня 2018 року в Брюсселі (Бельгія). Як передає власний кореспондент УНІАН, відповідне повідомлення розповсюдила у п'ятницю штаб-квартира НАТО з посиланням на генсека Альянсу Єнса Столтенберга.

"Я радий повідомити, що наступний саміт НАТО відбудеться 11 та 12 липня 2018 року в Брюсселі", - сказав Столтенберг.

Генсек зазначив, що союзники "ще більше посилять зв'язок між Європою та Північною Америкою, на якому заснований наш союз, оскільки ми продовжуємо адаптувати наш Альянс в 21-му столітті".

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"У відповідь на виникаючі загрози НАТО проводить найбільше посилення нашої колективної оборони. Наші багатонаціональні бойові групи на сході Альянсу тепер працюють в повну силу, ми зміцнюємо нашу присутність в Чорноморському регіоні. Також ми посилюємо наші зусилля у боротьбі з кібератаками і гібридною загрозою", - сказав він.

За словами Столтенберга, союзники разом з країнами-партнерами та організаціями будуть боротися з тероризмом та зберігати стабільність в регіоні. "Ми активізуємо свої місії з підготовки, консультування та сприяння афганським силам, щоб гарантувати, що їхня країна ніколи не стане притулком для міжнародних терористів. Ми підтримуємо глобальну коаліцію для перемоги над ІДІЛ і працюємо над зміцненням таких партнерів, як Ірак. Ми будемо поглиблювати відносини між НАТО і Європейським Союзом на благо всіх наших народів", - підкреслив він.

Генсек альянсу нагадав, що Бельгія "щедро приймала штаб-квартиру НАТО протягом 50 років". "Я щиро радий, що наш саміт пройде в нашій новій штаб-квартирі в Брюсселі. Я з нетерпінням чекаю успішного саміту в липні 2018 року", - додав Столтенберг.